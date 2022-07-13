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Компания «КСМ» поделилась свежими фото строящихся детских садов

Новости. Общество
16:00, 27 Июля 2022
фото: © «КСМ»

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Компания ведёт строительство трёх детских садов: двух — в Петрозаводске и одного — в посёлке Ляскеля. Все они будут введены в эксплуатацию в текущем году и переданы заказчикам с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

Детский сад на 300 мест в Петрозаводске по улице Чехова 



 Строительство детского сада началось в конце декабря прошлого года. На текущий момент здание полностью смонтировано, завершено остекление. Строители выполняют кровельные работы, работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, вертикальную планировку территории.

Детский сад на 280 мест в Петрозаводске по улице Репникова 



 Компания «КСМ» зашла на дострой объекта в январе текущего года. Трёхэтажное кирпичное здание было возведено предыдущим подрядчиком. За 7 месяцев компания выполнила кровельные работы, остекление, внутренние инженерные сети, отделку фасада, большой объём внутренних отделочных работ. Сейчас в здании ведутся чистовые отделочные работы — окраска потолков, окраска стен, укладка плитки и линолеума, монтируется оборудование, в том числе лифт. Выполняется вертикальная планировка, благоустройство территории и установка прогулочных площадок и малых архитектурных форм (качелей, горок, домиков и т. д.). Кроме того, продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей.

Детский сад на 110 мест в посёлке Ляскеля



 На объект строители зашли в середине января текущего года. Предыдущим подрядчиком была выполнена лишь незначительная часть работ по устройству фундамента. На данный момент коробка здания смонтирована, выполнено остекление и кровельные работы. В здании детского сада ведутся внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж оборудования. Продолжаются работы по отделке фасадов и устройству наружных инженерных сетей.

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