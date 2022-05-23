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Компания Tetra Pak остается в России

Новости. Общество
07:00, 24 Мая 2022
фото: © REUTERS/Denis Balibouse

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Мировой лидер в производстве упаковки для пищевых продуктов Tetra Pak опровергла слухи об уходе из России.

Компания Теtra Pak продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что материнская компания Tetra Pak планирует уйти из России.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются.

Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В компании работают более 25 тыс. сотрудников по всему миру. В подмосковной Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.

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