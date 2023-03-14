Кондопожанин приехал в город горняков Карелии и набросился с кулаками на посетителя кафе

Житель Костомукши написал заявление в полицию после драки в кафе.

В ночь на 14 марта в одном из кафе Костомукши сработала сигнализация, сообщили в Росгвардии Карелии. По адресу прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны.



За помощью обратился мужчина, который пояснил, что он поссорился с другим посетителем. Конфликт перерос в драку, в результате он получил телесные повреждения.



Потерпевший написал заявление. Злоумышленником оказался 29-летний житель Кондопожского района. Представители Росгвардии доставили его в полицию.