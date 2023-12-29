Кондопожские власти продлили контракт со старым подрядчиком по уборке дорог

Новый контракт на 2024 год районные власти заключили с ООО «Кондопожское ДРСУ».
В частности, в рамках контракта подрядчик чистит лестницы от снега и льда, подсыпает их, а также убирает снег со скамеек и на территории автомобильных павильонов.
На прошлой неделе был заключен новый контракт на 2024 год ООО «Кондопожское ДРСУ», сообщили в соцсети власти этого района Карелии.
Отметим, кондопожское ДРСУ также приводит в порядок улицы Петрозаводска.
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