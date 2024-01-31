Кондопожский магазин облюбовал рецидивист-сладкоежка

Вечером 31 января росгвардейцы выезжали по тревоге в торговую точку города бумажников.

В среду, 31 января, около 20.00, в Кондопоге рогсвардейцы задержали 24-летнего горожанина. Молодой человек пытался вынести из магазина сливочное масло стоимостью около тысячи рублей.



Ранее, 19 января, в этом же магазине тот же гражданин пронес мимо кассы 15 плиток шоколада на две тысячи рублей. Ранее его уже привлекали к административной ответственности.



В Петрозаводске росгвардейцы задержали 36-летнюю женщину. Она попалась на краже алкоголя.



В ночь на 1 февраля наряд петрозаводского отдела вневедомственной охраны получил вызов из гипермаркета. Там 26-летний горожанин был замечен за попыткой украсть кондитерские изделия.



Всех подозреваемых отправили в полицию, рассказали в Росгвардии Карелии.