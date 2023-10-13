Конфликт в Беломорске закончился похищением ребенка

Житель Беломорска предстанет перед судом за похищение ребенка.

И.о. прокурора Беломорского района Владимир Бобро утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя райцентра, которого обвинили в похищении несовершеннолетнего.



По версии следствия, сын злоумышленника поссорился с другим ребенком. 8 июля отец увидел обидчика за игрой во дворе, подошел к нему, схватил за одежду, принудительно посадил на заднее сиденье своей машины, отвез в безлюдное место возле гаражей и не менее трех раз ударил мальчика по голове.



При этом беломорчанин угрожал ребенку. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело уйдет суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.