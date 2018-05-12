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Новости. Культура
10:29, 12 Мая 2018
фото: gov.karelia.ru

Константин Райкин: "Многие из знаменитых сейчас артистов мною были исключены с моих курсов"

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В Петрозаводске сегодня начались гастроли театра "Сатирикон". А накануне в Музтеатре состоялась пресс-конференция художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина.

Общение продолжалось целый час, но журналисты успели задать всего три вопроса. Остальное время Райкин говорил сам. О театре, отце, своих студентах, отношении к профессии.

Мы записали тезисы, которые показались нам наиболее интересными. Вот, например:

- Курс я всегда выпускаю для себя, для театра. Это лучший способ, который обеспечивает добросовестность. Другое дело, что я потом решаю, беру я к себе студента или нет, но решаю на последнем этапе, в конце четвертого курса. А вообще я воспитываю своих студентов для себя. Поэтому нещадно выгоняю, если что. С лентяями не работаю.

Многие из знаменитых сейчас артистов мною были исключены с моих курсов, потому что мы не сошлись представлениями о том, каким должен быть артист. Рад, что мы расстались вовремя. Они известны, вся страна их знает, но я ни секунды не жалею, что мы расстались, потому что иначе мы бы измучили друг друга. У них другие представления о работе, и эти представления вполне устраивают какого-то другого, где другие требования. У меня очень определенные требования к артистам – театральным, прежде всего. Очень определенные требования к качествам характера. Это волевая профессия, мужественная, требующая колоссального преодоления. Не просто служба, а служение. Я сам так живу и требую от своих студентов, чтобы они так жили. Коэффициент полезного действия не высок: не все удовлетворяют этим требованиям.

Как бы они ни кивали, глядя на меня вытаращенными глазами, когда я говорю, что такое театр, насколько это жертвенная профессия, но подходит ассистент режиссера какого-нибудь мыльного сериала, называет им сумму с нулями, и все мои слова идут коту под хвост. Не у всех, но у многих.

В результате остаются только самые стойкие, их я очень люблю. Почти весь театр – это мои ученики. Я давно преподаю, поэтому это люди разных поколений. Вот мы к вам и приехали.

Продолжение – по ссылке.

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