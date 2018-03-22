Костомукшанин прогулял в Петрозаводске деньги друга

Житель Карелии взял у друга банковскую карту и прогулял чужие деньги, сообщили в МВД республики.

В дежурную часть полиции Костомукши обратился с заявлением 35-летний местный житель. Он сообщил, что у него была похищена банковская карта, с которой обналичили 17 тысяч рублей. Потерпевший предположил, кто может быть причастен к преступлению.

Накануне вечером у мужчины были гости. С одним из них он ходил в магазин, где оплачивал покупки картой, а знакомый видел и мог запомнить пин-код.

Вскоре полицейские выяснили, что этот мужчина уехал из Костомушки. Его местонахождение было установлено в Петрозаводске, где его и задержали.

В настоящее время 36-летний подозреваемый допрошен. Он находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.