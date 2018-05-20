КПРФ призывает защитить Питкяранту от форелеводческого хозяйства около города

В акватории залива Ууксунлахти Ладожского озера в Карелии планируется создать форелеводческое хозяйство.

"Уважаемые жители Питкярантского района, города Питкяранта. В городе и районе идет сбор подписей в защиту Ууксинского залива, жители выражают свое мнение по этому вопросу. <…> Дайте свою правдивую оценку по этому вопросу. Выскажите публично свое мнение. Необходимо или нет создание рыбоводного участка для осуществления сельскохозяйственного товарного рыбоводства форели в акватории залива Ууксунлахти Ладожского озера на территории Питкярантского городского поселения", - говорится в паблике "Кпрф-Карелия Питкяранта".

Отмечается, что власти Питкярантского района и города Питкяранта предпочитают просто отмалчиваться.

В КПРФ напомнили ,что 21 мая в 17.15 в актовом зале районной администрации (г. Питкяранта, ул. Ленина, д.13, 4 этаж) состоятся общественные (публичные) слушания п данному вопросу. Приглашаются все заинтересованные лица. По всем вопросам размещения рыбоводного участка звонить по тел. 8(963)-748-93-00.