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КПРФ продолжает принимать анкеты желающих участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска

Новости. Общество
17:02, 06 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием – прием анкет заканчивается 7 апреля.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, – говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке самого интернет-издания "Столица на Онего".  

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета.

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Комментарии

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ромео
2021-04-06 17:04:49
никто от вас не пойдет, ищите ..... в другом месте. Пиар перед выборами
Гость
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