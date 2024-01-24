Краеведы рассказали о ладожской бухте, не замерзающей в 30-градусные морозы

В популярном паблике рассказали о незамерзающей бухте Терву.

В сообществе «Краеведческий клуб „Оберег“. Карелия» опубликован рассказ Кирилла Уютнова о бухте Терву на Ладожском озере.



«Бухта издавна привлекала туристов и фотографов. Вход в нее прикрывает десяток небольших островков и скал, которые смотрят в открытую Ладогу и принимают на себя первые удары волн во время шторма.



Но зимой, во время длительного ледостава, эти островки даже в штиль и во время морозов омываются ладожскими водами вплоть до февраля. Летом здесь часто стоит шум от скоплений чаек, а зимой у берегов голых скал можно иногда увидеть нерпу.



Заснеженный необитаемый остров посреди огромного озера во время вьюги на закате. Давно хотел себе в коллекцию подобный сюжет. Сильный ветер накануне сбил с хвойных перелесков все шапки снега. Небо тоже подкачало, но бело-розовая плюшка с еловым ирокезом на черной воде в окружении подсвеченного пара смотрится вполне по-зимнему. Ведь мало что в 30-градусный мороз может быть прекраснее открытой воды», — написал житель Карелии.



Отметим, бухта входит в национальный парк «Ладожские шхеры» и административно относится к территории Лахденпохского района.



В «Википедии» читаем: Терву — бухта в северо-западной части Ладожского озера. Длина 5,4 километра, ширина 3,9 км. Глубина 24 метра.



Расположена между полуостровом Терву на севере и мысом Раханиеми на юге. Посередине бухты расположен небольшой остров Койонсари длиной 2,4 километра, шириной 1,4 км, связанный с берегом мостом, а также несколько мелких островов.



Здесь же находится крепостной остров Шапка Мономаха, где, возможно, находился сторожевой пункт древних карелов. В бухту впадает река Тервунйоки. На северном берегу бухты расположено одноименное селение.