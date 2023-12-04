«Крепитесь, друзья, скоро лето!», — известный фотограф запечатлел декабрьский водопад в Карелии

Илья Тимин рассказал, когда природа возьмет курс на весну.

Как пишет фотограф Илья Тимин в личном профиле, утро в декабре на севере — это время, когда незаметно может начаться вечер: если вдруг солнце пробивается сквозь тяжелые снежные тучи — двигается оно так стремительно, что если зазевался — можно не успеть даже просто одеться, чтобы выйти из избушки для лесных наблюдений.



Под этот ритм подстраиваются все лесные обитатели. Рябчики и белки просыпаются за 30 минут до подъема солнца. Буквально по расписанию.



Сегодня восход солнца на юге Карелии в 09.40. Белка открыла выход из гнезда ровно в 09.10 минут и сразу поскакала проверять свои кладовые и прикормочные площадки. В 9.15 первый рябчик покинул место ночевки и перелетел на соседнее дерево, где произнес первую короткую трель, которая почти не слышна из-за снежных подушек, которые приглушают все звуки леса.



К моменту, когда солнце поднимается над горизонтом, жизнь леса уже вовсю кипит. Через три часа, в полдень, небесное светило уже клонится к закату. Все дневные лесные обитатели стараются поспеть к месту ночлега. Рябчик выбирает елку, под которой намело сугроб, в котором чуть позже, когда точно поймет, что рядом никого нет, он закопается. Белка забирается в дупло старого дерева и изнутри закрывает вход мхом.



В 15 часов, если найти высокое место, солнышко еще можно разглядеть в просветы среди макушек сосен и елей, а через 20 минут оно стремительно исчезает за горизонтом.



Сутками ранее день был на две минуты дольше и длился 5 часов 43 минуты. В конце месяца, целых пять суток, с 19 по 24 декабря, во время зимнего солнцестояния, день будет длиться всего 5 часов 15 минут. А потом природа возьмет курс на весну.

«Крепитесь, друзья, скоро лето! Но не проспите зиму!», — написал Илья Тимин.