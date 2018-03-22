Криминальный квартет обчистил отечественные авто в Кондопоге

Сотрудники полиции вычислили злоумышленников, совершавших кражи из автомобилей.

В ночь на 11 марта в одном из дворов Кондопоги было вскрыто три машины, сообщает сайт карельской полиции.

Злоумышленники украли аккумуляторы, инструмент, домкрат, акустические колонки и декоративный подлокотник. Общий ущерб превысил 16 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей, двое из которых не достигли совершеннолетия.

Как выяснилось, после совершения кражи злоумышленники установили похищенную электронику в собственные автомобили, а другую часть добытого имущества сдали в пункт приема металла.

Ведется следствие в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают в МВД РФ по Карелии.