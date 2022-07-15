«Критику ценю»: глава Карелии отметил 5 лет со дня открытия своей страницы Вконтакте

Артур Парфенчиков рассказал о том, как общение в соцсети с жителями Карелии помогает ему «держать руку на пульсе».

«5 лет мы с вами на связи ВКонтакте! Свой первый пост здесь я опубликовал в марте 2017 года. С этого момента моя страница стала, пожалуй, одним из самых оперативных способов общения с земляками. Я не только делюсь здесь новостями, рассказываю о принятых решениях. Очень важно, что сразу получаю от вас обратную связь. Начинаю утро с просмотра сообщений, комментариев, возвращаюсь к ним течение дня, а иногда и поздно ночью. Да, и критику ценю. Она помогает принимать правильные решения», - написал вечером 20 июля Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

В период пандемии, когда невозможно было проводить личные встречи, ВК, по его словам, стал главным инструментом коммуникации.

Глава республики призвал всех делиться тем, что волнует, - он максимально открыт для общения и готов вместе решать все задачи.

В конце поста Парфенчиков обратился к своим подписчикам с вопросом: какую информацию они хотели бы видеть на его странице.

Пожелания можно писать в комментарии на странице главы Карелии.