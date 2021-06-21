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Кровавая разборка произошла в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:32, 22 Июня 2021
фото: © МК в Карелии

Мужчина порезал собутыльников, отказавшихся отдавать ему долг.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, в минувший понедельник, 21 июня, вечером на улице Варламова, у дома № 19 произошла кровавая разборка — пострадали два человека.

По словам источника, мужчина с женщиной отдыхали дома, возможно, распивая алкоголь. Вечером к ним на огонек заскочил знакомый и потребовал вернуть долг, но получил отказать.

Затаив злобу, мужчина удалился и вернулся уже с ножом. По информации очевидцев, женщина выбежала на улицу с окровавленным лицом, ее сожитель также был в крови. Обоих увезли на «скорой».

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали нападавшего. Проводится расследование.

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Комментарии

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кир
2021-06-22 09:53:23
Обычная, скучная жизнь наших людей. Ничего нового, - сказал кот. Неинтересно совсем.
Самуил
2021-06-22 09:52:18
Здесь должен быть компетентный комментарий плюшевого кота.
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