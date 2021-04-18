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«КРЦ» совместно с «ПКС-Водоканал» продолжают перекрывать канализацию в квартирах должников

Новости. Общество
14:40, 19 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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С начала года коммунальщики установили заглушки на систему каналиазации в квартирах 50-ти должников.

ООО «КРЦ» совместно с АО «ПКС-Водоканал» уже с января этого года ограничили услугу водоотведения пятидесяти злостным неплательщикам — канализацию перекрывают в квартире должника с помощью специальных заглушек, доступ в квартиру для этого не требуется.

Для того чтобы возобновить предоставление услуги, неплательщику необходимо полностью погасить долг, пени, а также оплатить работы по установке и демонтажу заглушки в размере трех тысяч рублей.

Должник, которого отключили от канализации, не только сам оказывается в стесненном положении, но еще и доставляет неудобства соседям — запах нечистот может распространиться по всему подъезду. Ограничение канализации — это крайняя, но очень действенная мера.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-19 15:29:08
Вот почему из-за неплательщиков зловониями должны дышать и добропорядочные потребители коммунальных услуг? Всё у нас наперекосяк, наказывают сразу всех!
udo
2021-04-19 14:57:44
Пороть лучше. Боли все боятся.
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