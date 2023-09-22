Крупный лось испугал автолюбителей на севере Карелии

Сохатый вышел на обочину дороги в Лоухском районе республики.

В паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» опубликовали видео с огромным лосем, который поприветствовал водителей на подъезде к поселку Лоухи.



«У лосей сейчас продолжается гон. Этот период их жизни будет продолжаться до середины октября. Водителям следует быть предельно внимательными, особенно в сумеречное и ночное время. Рекомендуется снижать скорость, в частности на участках с предупреждающими знаками о наличии диких животных», — говорится в сообщении паблика.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как три медведя попались в видеоловушку в нацпарке Карелии.