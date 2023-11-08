Курорт в финской области Северная Карелия обанкротился без туристов из России

Гостиничный комплекс со спа-центром, оставшись без российских туристов, объявил о банкротстве.

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Iltalehti.

По данным издания, компания накопила долг на сумму 1,3 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей), заявление о банкротстве было подано в районный суд финской области Северная Карелия.

Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) подчеркнул, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток отдыхающих из России. «Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — добавил он.