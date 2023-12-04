«Ласка», «Финист» и «Аметист», — в России выбирают название для нового поезда

Россиянам предложили выбрать название для поезда, собранного из отечественных компонентов.

На российские железные дороги в нынешнем году начались поставки нового электропоезда ЭС104. Об этом написали на официальном сайте РЖД.

Как уточнили на сайте, особенностью этого поезда является то, что он полностью собран из отечественных компонентов. При этом запоминающегося названия поезд еще не имеет.

В РЖД предложили россиянам принять участие в выборе названия для поезда. На выбор предложены: «Аметист», «Байкал», «Ирбис», «Ласка», «Уралочка» и «Финист». Кроме того, можно предложить свой вариант.