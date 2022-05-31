Легендарный директор лицея №13, депутат Петросовета Галина Васильева отмечает юбилей

С днем рождения Галину Васильеву поздравили коллеги по фракции КПРФ в Петросовете и лидер партии в Карелии Евгений Ульянов.

Галина Васильева - депутат Петросовета от КПРФ, смелый и принципиальный защитник народных интересов. Впервые она стала депутатом в 1990 году, несколько созывов представляла интересы жителей Петрозаводска в городском совете и в Законодательном собрании Карелии.

Многим петрозаводчанам Галина Васильевна Васильева известна как директор лицея № 13, который она возглавляла более 30 лет. Заслуженный работник образования, она вырастила и воспитала, вывела в люди целые поколения лицеистов.

«Сегодня мы поздравляем с юбилеем Галину Васильевну Васильеву, депутата Петросовета от КПРФ, легендарного директора 13-го лицея, смелого и принципиального человека, нашего друга и товарища, - отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. - Галина Васильевна всегда поступает так, как велит ей совесть, и мы гордимся быть с ней в одной команде. Здоровья, энергии, оптимизма, внимания близких людей и личного счастья желаем Галине Васильевне!».