Легковушка протаранила столб на парковке торгового центра в Петрозаводске

Жёсткая авария произошла вечером в четверг на Древлянке.
Фото с последствиями жёсткой аварии на парковке ТРЦ Лотос-Плаза прислал в редакцию «Столицы на Онего» читатель издания.
Судя по фотографиям, автомобиль Renault влетел в опору освещения перед въездом в подземную парковку центра. Все произошло вечером 23 ноября.
На месте работал наряд ДПС. Автомобиль получил механические повреждения, наличие пострадавших уточняется.
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