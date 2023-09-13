Легковушка с прицепом съехала в кювет в Олонецком районе

Авария произошла на 51 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта».

В четверг, 14 сентября, на 51 км автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» произошло ДТП: легковой автомобиль съехал в кювет. Об этом сообщили в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району.

На место ЧС выезжал личный состав ПЧ-37 по охране с. Видлица — 3 человека. Специалисты осмотрели место аварии и отключили АКБ.



Как рассказали в источнике, погибших и травмированных нет.