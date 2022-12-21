Легковушка влетела в ковш снегоуборочного КамАЗа в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Лыжной в Петрозаводске столкнулись комбинированная дорожная машина и легковой автомобиль.

В среду, 21 декабря, в 22.20, у дома №3 по улице Лыжная не поделили комбинированная дорожная машина и легковушка.



Автомобили двигались во встречных направлениях. ьСудя по видео, КДМ совершала маневр разворота. В это же время легковой автомобиль двигался прямо.



Видеорегистратор очевидца и камера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент дорожной аварии, говорится в сообщении портала портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».