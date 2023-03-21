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Легковушка врезалась в здание Госавтоинспекции в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:16, 22 Марта 2023
фото: © Диана Таранова

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Автомобиль ВАЗ-21099 протаранил двери в здание ГИБДД на улице Медвежьегорской в Петрозаводске.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе ГИБДД карельской столицы, 20 марта, в 12.15, отечественная легковушка ВАЗ-21099 врезалась в здание Госавтоинспекции на улице Медвежьегорской.

«И такое бывает, - сообщила в соцсети автор фото Диана Таранова. - Когда забыл поставить на ручник. Хорошо, никто не пострадал. Водители, будьте внимательнее». 

В городской ГИБДД сообщили, что пострадавших нет, машина и здание дорожной полиции получили повреждения. Оформлено ДТП, владелец автомобиля найден. 

Он нарушил пункт 12.8 Правил дорожного движения, согласно которому водитель «может покидать свое место или оставлять машину, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля или использование его в отсутствие водителя».

Поскольку у водителя «Лады» оформлен полис ОСАГО, ущерб, причиненный зданию ГИБДД, возместит страховая компания, сообщили в дорожной полиции. 



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