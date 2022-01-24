Лесопромышленники Карелии получили миллиардные прибыли

Рост цен на пиломатериалы превратил лесной бизнес в высокомаржинальный.

В «Рослесинфорге» увидели положительный эффект от прошлогоднего скачка цен на пиломатериалы. Как отмечают в подведомственном учреждении Рослесхоза, лесной бизнес стал «высокомаржинальным впервые за 10 лет».

«За счет прибыли приобретена новая техника и оборудование, обновлена производственная база. В результате предприниматели смогли переориентироваться на переработку древесины и заранее подготовиться к ограничению вывоза необработанной древесины и сырых пиломатериалов. Поэтому ждать падения производства пиломатериалов и снижения объемов экспорта не стоит. Динамика экспортных показателей лесопромышленного комплекса к концу года по прогнозам может достигнуть более 20%», – полагают в «Рослесинфорге».

Выводы подведомственного учреждения Федерального агентства лесного хозяйства подтверждают и цифры официальной статистики. По итогам трех кварталов 2021 года (данные за весь год будут позже), сальдированная прибыль деревообрабатывающего производства в Карелии составила свыше 8,8 миллиарда рублей и в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросла в 6,5 раза. При этом пиломатериалы стабильно удерживают позиции одного из главных экспортных товаров республики.

О том, что будет с ценами на пиломатериалы в 2022 году, читайте в рубрике «Капитал».