Лесовоз вылетел с дороги в Карелии

Мужчина пострадал в аварии в Суоярвском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием лесовоза произошла в понедельник, 18 сентября, на дороге в 22 километрах от города Суоярви.

Лесовоз Scania в составе с прицепом съехал с дороги и опрокинулся на левый бок. Произошло ДТП в 15.00.

В результате аварии пострадал водитель лесовоза, 39-летний мужчина.