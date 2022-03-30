Льготное кредитование предприятий Карелии из Фонда развития промышленности вырастет в 10 раз

Фонд развития промышленности Карелии увеличит в 2022 году объем льготных займов предприятиям республики на развитие производства.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, в прошлом году Фонд предоставил 7 займов на 132 млн рублей, а в 2022 году планирует увеличить объемы выдачи льготных займов в 10 раз.

Одна из новых программ Фонда, разработанная в 2022 году, предусматривает выдачу займов по ставке от 4% годовых на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям, которые занимаются внешнеторговой деятельностью.

Кроме того, с 2022 года Фонд будет выдавать кредиты на приобретение оборудования для модернизации или создания новых производств с целью выпуска импортозамещающей продукции.

Максимальный размер займа на одного заявителя увеличен с 20 до 70 млн рублей.