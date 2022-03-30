Льготное кредитование предприятий Карелии из Фонда развития промышленности вырастет в 10 раз

Фонд развития промышленности Карелии увеличит в 2022 году объем льготных займов предприятиям республики на развитие производства.
Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.
По его словам, в прошлом году Фонд предоставил 7 займов на 132 млн рублей, а в 2022 году планирует увеличить объемы выдачи льготных займов в 10 раз.
Одна из новых программ Фонда, разработанная в 2022 году, предусматривает выдачу займов по ставке от 4% годовых на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям, которые занимаются внешнеторговой деятельностью.
Кроме того, с 2022 года Фонд будет выдавать кредиты на приобретение оборудования для модернизации или создания новых производств с целью выпуска импортозамещающей продукции.
Максимальный размер займа на одного заявителя увеличен с 20 до 70 млн рублей.
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