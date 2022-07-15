«Личное мнение»: Драка среди гостей байк-фестиваля в Карелии может иметь последствия для организаторов

Недекватное поведение пьяных посетителей байкерского фестиваля «ROCKʼNʼROAD» в Карелии может иметь негативные последствия для этого мероприятия.

Такое мнение высказал один из очевидцев, автор «Столицы на Онего» Максим Берштейн.

Во время фестиваля в районе поселка Гирвас на берегу Пальеозера произошла драка между гостями, но организаторы заявили, что не могут запретить людям отдыхать так, как те хотят. Тем более, что участниками конфликта стали гости, находившиеся за пределами официальной территории фестиваля.

«Это, на мой взгляд, породит экономические последствия. Байк-фестиваль — это коммерческое предприятие, и организаторы зарабатывают на этом деньги. Но если не поддерживать какие-то элементарные правила поведения, причем существующие много лет, нормальные люди ездить сюда перестанут, и останутся одни отморозки. Их, по счастью, на планете меньше — а значит, выручка упадет, и мероприятие станет нерентабельным», — считает Максим Берштейн.

Об этом читайте его статью в рубрике «Личное мнение».