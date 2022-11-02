Лишенный прав житель поселка в Карелии вновь сел за руль пьяным и устроил ДТП

В Калевальском районе будут судить водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя поселка Куусиниеми Калевальского района. Установлено, что в сентябре мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Лада». Он ехал из деревни Войница в поселок Калевала по трассе Кола-Калевала-Лонка и устроил ДТП – столкновение с автомобилем «Нива», двигавшимся во встречном направлении.

В ходе проверки было выявлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда суд наказал водителя штрафом в 30 000 рублей и лишил его на 1,5 года. Однако мужчина вновь сел за руль нетрезвым.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля.

Ранее стало известно, в каких районах Карелии водители чаще всего садились пьяными за руль.