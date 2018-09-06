Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
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Новости. Общество
09:17, 06 Сентября 2018

Литр 95-го бензина может подорожать до 50 рублей

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Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на автомобильное топливо в России.

Издание Газета.ru опубликовало мнения экспертов, прогнозирующих дальнейший рост цен на топливо в стране.

В России впервые за последние месяцы отмечен рост цен на бензин. Росстат отметил рост цен на нефтепродукты в пяти регионах, о росте цен на столичных АЗС сообщила также Московская топливная ассоциация. Аналитики не исключают, что бензин в стране будет дорожать и дальше: этому способствует снижение рублевого курса, предстоящее повышение акцизов, растущие оптовые цены и дорожающая нефть, отмечает издание.

Цифра в 50 рублей за литр 95-го бензина может быть достигнута уже в декабре этого года, полагает эксперт.

Почему дорожает бензин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-09-06 10:41:57
Пофиг. Думал вначале массовой автомобилизации, что наш человек будет больше и лучше работать. Не вышло. Дворы и газоны заставили, людей передавили, а работать лучше не стали. Поэтому глубоко наплевать, сколько стоит ваш бензин.
баян
2018-09-06 10:06:02
куда смотрит правительство пенсии поднимут на копейки а бензин на рубли? И где ваша хваленая независимость к доллару?Как сидели на нефтеигле так и сидим выходит?
Серж
2018-09-06 09:50:36
доиграются эти олигархи и чиновники , на беде людей состояния делать .
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