Литр 95-го бензина может подорожать до 50 рублей

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на автомобильное топливо в России.

Издание Газета.ru опубликовало мнения экспертов, прогнозирующих дальнейший рост цен на топливо в стране.

В России впервые за последние месяцы отмечен рост цен на бензин. Росстат отметил рост цен на нефтепродукты в пяти регионах, о росте цен на столичных АЗС сообщила также Московская топливная ассоциация. Аналитики не исключают, что бензин в стране будет дорожать и дальше: этому способствует снижение рублевого курса, предстоящее повышение акцизов, растущие оптовые цены и дорожающая нефть, отмечает издание.

Цифра в 50 рублей за литр 95-го бензина может быть достигнута уже в декабре этого года, полагает эксперт.

Почему дорожает бензин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".