Ливни и мокрый снег накроют Карелию в это воскресенье

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на 5 ноября.
В воскресенье, 5 ноября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, утром и днем возможен сильный жождь и снег.
Местами гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на севере - северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2, -3°С, днем 0,+5 °С.
В Петрозаводске ожидается пасмурная погода. Ночью пройдет дождь, днем временами сильный. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0,+2°С, днем +1, +3 °С. Атмосферное давление будет падать.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание