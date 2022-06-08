Любарский вышел на каяке в Онежское озеро под проливным дождем (ФОТО, ВИДЕО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский и министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов в День России устроили заплыв на каяках в Онежском озере.
"Друзья, вместе с Виктором Россыпновым поздравили Петрозаводск с Днём России.
А дождь поздравил нас)", - написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
На видео, которое разместил Владимир Любарский, видно, что путешественники плавали под сильным дождем.
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