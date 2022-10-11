Любитель путешествовать из Петрозаводска в Петербург подарил злоумышленникам 14 тысяч рублей

Мужчина ради экономии решил найти водителя в интернете и попался на уловки преступников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился один из горожан. Мужчина решил съездить в Петербург и нашел на сервисе объявлений о попутчиках информацию о возможном водителе.



Решив сэкономить на поездке, он согласился обговорить детали с одним из претендентов. Вскоре ему в мессенджере направили ссылку, якобы ведущую на форму оплаты. Как только житель карельской столицы ввел там данные банковской карты, с нее списали 14 тысяч рублей.



Водитель, который обещал доставить его до северной столицы за 800 рублей, перестал выходить на связь. Мужчина обратился в правоохранительные органы.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.