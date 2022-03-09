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Любитель сыра и оливкового масла из Петрозаводска подозревается в 5 кражах

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18:00, 10 Марта 2022
фото: © управление Росгвардии Карелии

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Житель города обнес несколько магазинов в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В конце 2021 года в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников магазина в Октябрьском микрорайоне, обнаруживших недостачу на сумму более 4 тысяч рублей. Вскоре заявление поступило из другого магазина, где недосчитались товаров более чем на 3 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к кражам причастен 47-летний местный житель, дав признательные показания.

Мужчине в итоге были предъявлены обвинения в пяти преступлениях. Действовал он одинаково — прятал товар под куртку, отдавая предпочтение сыру и оливковому маслу. Продукты мужчина продавал.

Расследование уголовных дел продолжается. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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