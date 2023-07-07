Любителей уединения позвали в район на западе Карелии

Туристов пригласили в Суоярвский муниципальный округ.

Власти Суоярвского округа пригласили к себе туристов с помощью объявления в социальной сети.



«Если Вы в поисках уединения, покоя и тишины, то вас ждет Западная Карелия — Суоярвский округ с его многочисленными реками, озерами, лесами, невероятным заказником Толвоярви, грибами и ягодами. Суоярвская земля — для любителей единения с природой», — говорится в сообщении.



Туристов позвали путешествовать на джипах, квадроциклах и снегоходах.



«Дороги между озерами в Толвоярви покорят и любителей „внедорожки“ и созерцателей природы. Здесь — действительно, неповторимой красоты ландшафт — множество озер с изрезанными берегами и пересекающие их озовые гряды», — сказано в приглашении.



Также власти отрекламировали широкие возможности порыбачить и пособирать грибыи ягоды.