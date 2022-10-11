Любительница пьяной езды в Карелии поработает на государство

Жительница Беломорского района выслушала приговор по уголовному делу за нетрезвое вождение, сообщили в районном суде.

В понедельник, 7 ноября, Беломорский районный суд вынес приговор 37-летней жительнице республики за пьяное вождение.



Ранее оштрафованная за это же, беломорчанка снова села нетрезвой за руль и попалась полиции. В судебном заседании она признала вину и раскаялась.

Приговор — 260 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил.