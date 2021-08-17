Любовник больше года тайно прожил в доме женщины и подстрелил ее мужа

Житель США год прожил в доме любовницы тайком от ее мужа и устроил с ним перестрелку.

В американском городе Креола, штат Алабама, замужняя женщина тайно поселила к себе любовника и больше года скрывала его от мужа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание New York Post.

По данным журналистов, муж американки Трейси Ривс по имени Фрэнк больше года не замечал постороннего человека в доме. Женщина тайком приносила любовнику, Майклу Амакеру, еду. Естественную нужду он справлял в пустые бутылки.

По неизвестной причине в какой-то момент Трейси заявила мужу, что в их дом ворвался посторонний человек. В результате произошла перестрелка. Амакер выстрелил Фрэнку в грудь, а тот ответным огнем ранил противника в ногу и локоть. Обоих мужчин госпитализировали.

Полицейский Пол Берч заявил, что Амакер и его любовница находились под воздействием наркотиков. Он подчеркнул, что это самое странное дело, которым ему приходилось заниматься. «Такого я еще не видел за более чем 30 лет практики», — отметил Берч.

Амакеру предъявили обвинение в покушении на убийство, хранении запрещенных веществ и незаконном владении оружием с измененным серийным номером.