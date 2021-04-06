Люди с нарушением зрения смогут "увидеть" "Неземную красоту иконы" в Музее ИЗО Карелии

Музей изобразительных искусств Карелии проводит для людей с нарушениями зрения занятия с использованием тактильных копий и предметов для тактильного осмотра, сообщили в Минкульте Карелии.

В течение года в музее велась большая подготовительная работа с использованием собственных и грантовых средств, чтобы такие занятия стали возможны, а изобразительное искусство – доступнее каждому. Сейчас посетители с нарушениями зрения могут посетить три тематических занятия на выбор. Среди них - "Неземная красота иконы" (Раздел Древнерусское искусство Карелии XV–XIX вв), "Волшебные руки мастера" (Раздел Народного и декоративно-прикладного искусства Карелии XIX–XX вв.) и "Королева Живопись" (Раздел Русского искусства XVIII – начала XX века).

Так, занятие "Неземная красота иконы" проводится с использованием тактильных копий образов святых, предметов для тактильного осмотра: выполненные в иконописной мастерской доски – основа будущей иконы, пигменты для создания темперных красок, ступка для измельчения минералов и природных красителей, большая лупа и очки, необходимые для работы реставратора и пр.

Дополнительная информация и запись на специализированные занятия по телефону: 633-800, +79114003800 или по электронной почте sanina@artmuseum.karelia.ru (Санина Наталья Владимировна).