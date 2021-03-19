Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло сегодня на трассе в Сортавальском районе Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, авария произошла возле поселка Хелюля.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai из Санкт-Петербурга на извилистой трассе не справился с управлением, в результате чего его машина выехала на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигался автомобиль Ford Fusion.

В результате лобового столкновения пострадала пассажирка микроавтобуса, а также водитель и пассажирка Ford - она госпитализирована.

Очевидцы аварии опубликовали фото с места ДТП на странице Сортавальского поселения Вконтакте.