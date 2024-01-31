Лжекоммунальщики продолжают пугать петрозаводчан поверками водосчетчиков

В почтовые ящики горожан снова приходят фальшивые извещения о необходимости поверить приборы учета воды.

Об этом жителей карельской столицы предупредили специалисты петрозаводского «Водоканала».



«Некий «ЖилСервис» ввел «новинку»: теперь размещает на листовках сообщение о «случаях нелегитимных уведомлений» с наглядными примерами, - сообщают в компании. - Вероятно, организация предполагает, что такое нововведение должно убедить получателей в достоверности информации».

Цель аферистов проста: напуганные «плановыми работами по проверке» потребители должны позвонить по указанному телефону для записи «на аккредитованную спецпроверку», за что придется заплатить деньги.



При этом вполне вероятно, что никакой проверки получателю извещения не требуется. А телефон, как выяснилось, принадлежит человеку, никакими сантехническими работами не занимающемуся: он просто «телефонный номер».

РКС не первые, кто обратил внимание на новые квитанции. Еще в октябре прошлого года комиссия карельского УФАС рассмотрела материал в отношении предпринимателя, стоящего за рассылкой этих квитанций/извещений, и обнародовала интереснейшие подробности.



Об известной схеме коммунального мошенничества читайте в материале наших коллег из factornews.ru.