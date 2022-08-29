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Маяк на солнечных батареях появился в Якорном парке в Петрозаводске

Новости. Общество
10:06, 31 Августа 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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В столице Карелии благоустроили Якорный парк.

По программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчик установил в Якорном парке детскую площадку в морской стилистике, отсыпал к ней пешеходную дорожку и смонтировал скамейки и урны. Руководство города в минувший понедельник проверило качество работ. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

– Совсем недавно тут был заброшенный, захламленный уголок. Но благодаря федеральной программе и активным жителям нам удалось его преобразовать в место притяжения детей и их родителей. В кусочек детской цивилизации. Видно, что у горожан площадка уже стала востребованной. Место теперь полностью соответствует своему названию. Здесь даже есть маяк, который работает на солнечных батареях! – написал на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

На выездном совещании рассмотрели вопрос освещения новой детской площадки. Если света от фонарей в парке не будет хватать, у детского городка установят дополнительный фонарный столб, отметили в мэрии.

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