Маяк на солнечных батареях появился в Якорном парке в Петрозаводске

В столице Карелии благоустроили Якорный парк.

По программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчик установил в Якорном парке детскую площадку в морской стилистике, отсыпал к ней пешеходную дорожку и смонтировал скамейки и урны. Руководство города в минувший понедельник проверило качество работ. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

– Совсем недавно тут был заброшенный, захламленный уголок. Но благодаря федеральной программе и активным жителям нам удалось его преобразовать в место притяжения детей и их родителей. В кусочек детской цивилизации. Видно, что у горожан площадка уже стала востребованной. Место теперь полностью соответствует своему названию. Здесь даже есть маяк, который работает на солнечных батареях! – написал на своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский.

На выездном совещании рассмотрели вопрос освещения новой детской площадки. Если света от фонарей в парке не будет хватать, у детского городка установят дополнительный фонарный столб, отметили в мэрии.