Маковецкая обвинила власти в потребительском отношении к волонтерам Карелии

Руководитель карельского центра добровольчества Дарья Маковецкая раскритиковала власти республики за потребительское отношение к волонтерам.

По ее мнению, специалисты госсектора не заинтересованы в развитии добровольчества.

"Очень формальный подход. Накануне опять звонят и говорят: дайте волонтеров, как будто у нас их склад. Не хотелось бы такой истории, что мы некие волшебные эльфы, которые помогают всем, везде и всегда, потому что это потребительство", - сказала Дарья Маковецкая на заседании совета по вопросам добровольчества.

Волонтер, пояснила руководитель карельского центра добровольчества, сам выбирает кому и как помогать.

"Я не знаю, как еще вести разъяснительные беседы со специалистами министерств и госорганизаций, чтобы вовлечь их в понимание добровольчества", - посетовала Дарья Маковецкая.

Ранее о подобном отношении к волонтерам Дарья Маковецкая заявляла на круглом столе #ЧТОНЕТАК, который прошел под эгидой Общественной палаты России.