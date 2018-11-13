Маковецкая обвинила власти в потребительском отношении к волонтерам Карелии

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Руководитель карельского центра добровольчества Дарья Маковецкая раскритиковала власти республики за потребительское отношение к волонтерам.
По ее мнению, специалисты госсектора не заинтересованы в развитии добровольчества.
"Очень формальный подход. Накануне опять звонят и говорят: дайте волонтеров, как будто у нас их склад. Не хотелось бы такой истории, что мы некие волшебные эльфы, которые помогают всем, везде и всегда, потому что это потребительство", - сказала Дарья Маковецкая на заседании совета по вопросам добровольчества.
Волонтер, пояснила руководитель карельского центра добровольчества, сам выбирает кому и как помогать.
"Я не знаю, как еще вести разъяснительные беседы со специалистами министерств и госорганизаций, чтобы вовлечь их в понимание добровольчества", - посетовала Дарья Маковецкая.
Ранее о подобном отношении к волонтерам Дарья Маковецкая заявляла на круглом столе #ЧТОНЕТАК, который прошел под эгидой Общественной палаты России.
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