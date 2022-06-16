Малый театр привезет в Петрозаводск «Женитьбу» и «Пиковую даму»

С 6 по 9 сентября на сцене Музыкального театра Карелии пройдут гастроли Государственного академического Малого театра.

Легендарный коллектив представит в Петрозаводске два спектакля из своего «золотого» репертуарного фонда: «Женитьба» Гоголя в постановке народного артиста России Юрия Соломина и спектакль по роману Пушкина «Пиковая дама» в постановке народного артиста России Андрея Житинкина. 22 июня Музыкальный театр открывает продажу на спектакли Малого театра в Петрозаводске.

«Женитьба» в постановке Юрия Соломина, премьера которой состоялась в 2017 году, более ста лет не появлялась на сцене Малого театра. Сочный и неповторимый язык Гоголя и бережная режиссура Юрия Соломина делают этот спектакль настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики. Разборчивая невеста, незадачливые женихи, проворная сваха — все характеры пьесы выписаны ярко и сыграны блестяще. Спектакль будет показан на сцене Музыкального театра 6 и 7 сентября.

«Пиковая дама» в постановке Андрея Житинкина — красочная, стильная сценическая фантазия режиссера по мотивам повести Пушкина в сопровождении музыки Чайковского, Листа, Малера и Шнитке. В этой версии любовная драма переплетается с мистическим триллером, а старинная история, несмотря на строгую классическую форму, обретает актуальное современное звучание и позволяет блеснуть актерским мастерством лучшим представителям труппы Малого театра.

Малый театр называют «оплотом» традиций русской театральной школы. Основу его репертуара составляют пьесы знаменитых русских драматургов: Грибоедова, Толстого, Островского, Чехова. С Малым театром связано творчество таких выдающихся мастеров русского театра, как Михаил Щепкин, Мария Ермолова, Вера Пашенная, Елена Гоголева, Игорь Ильинский, Михаил Царев, Элина Быстрицкая, Юрий Соломин, Борис Клюев, Евгения Глушенко, Ирина Муравьева и многие другие.

Государственный академический Малый театр приезжает в Петрозаводск уже в четвертый раз. Предыдущие гастроли состоялись в июне 2014 года. Приезд легендарного театра в Карелию проходит в рамках всероссийской программы «Большие гастроли».