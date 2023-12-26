Маршрутка чуть не снесла пешехода в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«На площади Гагарина маршрутка чуть не сбила пешехода», — написали в сети.

Судя по видео, автобус едва не снес женщину-пешехода, которая стала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Момент, когда маршрутка несется на пешехода и чуть не сбивает его, можно смотреть «с 0.40, правая сторона видео», — уточнили в паблике.

Инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения проекта «Мой Дом» компании «Ситилинк».