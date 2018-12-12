Машина перевернулась на крышу в Карелии , пострадал один человек

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Авария случилась в Медвежьегорском районе республики.
По данным ГИБДД Карелии, 11 декабря в в 08.30 на 22 км трассы "Медгора- Великая Губа" 39-летний водитель автомобиля Skoda Rapid не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто.
В результате происшествия травмы получила 64-летняя пассажирка.
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