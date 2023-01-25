Масленица: сколько стоит здоровая мука в магазинах Петрозаводска

Роспотребнадзор предлагает в Масленицу печь блины не из пшеничной, а из муки других сортов.

В России началась масленичная неделя. Сам праздник проводов зимы в этом году приходится на 26 февраля.

Диетологи предупреждают, что следует блюсти умеренность с главным блюдом длинного праздника — блинами. Чтобы не навредить своему здоровью Роспотребнадзор советует печь их не из пшеничной муки, а поискать в магазинах альтернативные варианты.

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