Масштабную травлю крыс объявили в крупном райцентре Карелии

На этой неделе в Сегеже должны провести дератизацию.
Во вторник, 26 декабря, проведут работы по дератизации контейнерных площадок и прилегающих территорий.
Крыс должны травить в радиусе ста квадратных метров от площадок.
Адреса контейнерных площадок, подлежащих дератизации:
- улица Ленина, 2, 4, 18, 19-А;
- Владимирская, 2-4, 8, 10-А;
- Мира, 4, 26, 32;
- Лесная, 7-А, 8, 10;
Советская, 19, 21;
- Карельская, 12-А, 24;
- бульвар Советов, 1, 1-А , 4;
- улица Спиридонова, 15, 33, 36;
- проезд Бумажников, 2, 4-А, 5, 5-А;
- улица Антикайнена, 8-А, 19;
- проезд Монтажников, 1;
- улица 8 Марта, 2, 2-А, 4-А, 3.
Об этом в сообществе в социальной сети рассказали власти Сегежского района.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание