Масштабную травлю крыс объявили в крупном райцентре Карелии

На этой неделе в Сегеже должны провести дератизацию.

Во вторник, 26 декабря, проведут работы по дератизации контейнерных площадок и прилегающих территорий.



Крыс должны травить в радиусе ста квадратных метров от площадок.



Адреса контейнерных площадок, подлежащих дератизации:



- улица Ленина, 2, 4, 18, 19-А;



- Владимирская, 2-4, 8, 10-А;



- Мира, 4, 26, 32;



- Лесная, 7-А, 8, 10;



Советская, 19, 21;



- Карельская, 12-А, 24;



- бульвар Советов, 1, 1-А , 4;



- улица Спиридонова, 15, 33, 36;



- проезд Бумажников, 2, 4-А, 5, 5-А;



- улица Антикайнена, 8-А, 19;



- проезд Монтажников, 1;



- улица 8 Марта, 2, 2-А, 4-А, 3.



Об этом в сообществе в социальной сети рассказали власти Сегежского района.