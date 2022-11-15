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Массовая авария произошла на трассе в Карелии – пострадавших доставали спасатели

Новости. Происшествия
23:31, 17 Декабря 2022
фото: сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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В Прионежском районе столкнулись трактор, чистивший дорогу от снега, Газель и два легковых автомобиля – пострадали три человека.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», сегодня вечером, 17 декабря в 16.25, в Прионежском районе, на 451-м километре автодороги Р-21 "Кола", в нескольких сотнях метров за отвороткой к местечку «Лучевое-1» произошло ДТП с участием трактора, грузового автомобиля «ГАЗель», легковых автомобилей Scoda Rapid и Lada Kalina.

Авария произошло на путепроводе над железнодорожными путями, в тёмное время суток.

По одной из версий, трактор выполнял дорожные работы по уборке снега, на полосе движения в сторону Санкт-Петербурга. Газель и Scoda двигались в сторону Санкт-Петербурга. Lada - в сторону Мурманска.

Сначала произошло столкновение Газели и трактора. От удара грузовой автомобиль развернуло поперёк дороги. Чуть позже двигавшаяся следом за Газелью Scoda врезалась в грузовой автомобиль. От столкновения Scoda отбросило на «встречку», где произошло касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении Lada.

Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили три человека, находившиеся в Газели. Водитель трактора получил ушиб.

По словам очевидцев, для деблокирования пассажиров и водителя Газели Спасателям пришлось использовать специнструмент.

Движение по автодороге перекрывалось на два часа.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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