МЧС Карелии назвало 9 мест, где сегодня официально пройдут крещенские купания

Крещенские купания пройдут в Петрозаводске, Костомукше, а также в Медвежьегорском, Сортавальском, Беломорском и Олонецком районах, сообщили в МЧС Карелии.

Традиционно, мероприятия по проведению обряда водосвятия проводятся в ночь с 18 на 19 января в праздник Крещения Господне.

Этот праздник православные отмечают крещенскими купаниями в купелях — иорданях, это прорубь в виде креста, прорубаемая для водосвятия и купания.

В 2023 году в Карелии купания будут проводиться в 4 муниципальных районах и 2 городских округах.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия напоминает: соблюдайте правила безопасности при нахождении на ледовом покрытии водоемов. Купание должно осуществляться в специально оборудованных для этого местах под пристальным надзором представителей Государственной инспекции по маломерным судам и служб спасения.

Места проведения купаний:

— Петрозаводск, Набережная Петрозаводской губы Онежского озера в районе памятника Петру I;

— Костомукша, оз. Контокки;

— Медвежьегорский район, п. Повенец (искусственный водоем на территории церкви);

— Медвежьегорский район, о. Кижи Онежское озеро;

— Медвежьегорский район, д. Шуньга оз. Путкозеро;

— Сортавальский район, о. Риеккалансари, поселок Красная горка, подворье Валаамского монастыря, Никольская церковь, оз. Ляппяярви;

— Сортавальский район, о. Валаам, Никольский скит;

— Олонецкий район, п. Интерпоселок, оз. Вяжозеро;

— Беломорский район, г. Беломорск, Беломорский район, Рыбацкая набережная (стационарная наземная купель).