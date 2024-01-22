Мечтавшая о мебели из ротанга жительница Петрозаводска осталась без средств

В МВД Карелии сообщили о случае мошенничества в интернете.

Столкнувшаяся с интернет-мошенниками 69-летняя жительница Петрозаводска написала заявление в полицию.

По словам женщины, в соцсети она нашла объявление о продаже плетеной мебели из ротанга. Петрозаводчанка связалась с администратором группы, они обсудили детали сделки, после чего продавец отправил номер телефона для перевода. Горожанка перечислила более 22,5 тысячи рублей и стала ждать — ее заверили, что товар придет через 3-4 дня.

Но мебель в итоге так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь.

В полиции Карелии вновь напомнили, что покупать товар надо на проверенных интернет-платформах.